Симоне Паломби
№11
Нападающий
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Команда
Кремонезе
Гражданство
Италия
Дата рождения
23 апр. 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.08.2017 20 авг. 2017 вс 21:45
Лацио
0 : 0
СПАЛ
20.08.2017 20 авг. 2017 вс 21:45
минуты: 1' - 67'
Италия. Серия А, 1 тур
Лацио
0
СПАЛ
0
минуты: 1' - 67' / Италия. Серия А, 1 тур