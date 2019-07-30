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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Трент Сейнсбери
№20
Защитник
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Команда
ПСВ
Гражданство
Австралия
Дата рождения
5 янв. 1992 (29) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
италия. серия а
Сезон:
2019/2020
30.07.2019
30 июля 2019
вт
21:00
Базель
2 : 1
ПСВ
44'
44'
44'
30.07.2019
30 июля 2019
вт
21:00
был в запасе
Лига чемпионов Квалификация, 2 раунд
Базель
2
ПСВ
1
был в запасе
23.07.2019
23 июля 2019
вт
21:00
ПСВ
3 : 2
Базель
23.07.2019
23 июля 2019
вт
21:00
был в запасе
Лига чемпионов Квалификация, 2 раунд
ПСВ
3
Базель
2
был в запасе