Азиз Бехич
№23
Защитник
Подписаться
Команда
Истанбул Башакшехир
Гражданство
Австралия
Дата рождения
16 дек. 1990 (30) лет
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.08.2020 05 авг. 2020 ср 19:55
Копенгаген
3 : 0
Истанбул Башакшехир
05.08.2020 05 авг. 2020 ср 19:55
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Копенгаген
3
Истанбул Башакшехир
0
был в запасе