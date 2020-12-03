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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Эмануэль Инсуа
№22
Защитник
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Команда
АЕК
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
10 апр. 1991 (29) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2020/2021
03.12.2020
03 дек. 2020
чт
20:55
АЕК
2 : 4
Брага
70'
70'
70'
03.12.2020
03 дек. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
АЕК
2
Брага
4
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
26.11.2020
26 нояб. 2020
чт
20:55
АЕК
0 : 3
Заря
26.11.2020
26 нояб. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
АЕК
0
Заря
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
05.11.2020
05 нояб. 2020
чт
23:00
Заря
1 : 4
АЕК
87'
87'
87'
05.11.2020
05 нояб. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Заря
1
АЕК
4
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
29.10.2020
29 окт. 2020
чт
20:55
АЕК
1 : 2
Лестер Сити
73'
73'
73'
29.10.2020
29 окт. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 86'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
АЕК
1
Лестер Сити
2
минуты: 1' - 86' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
22.10.2020
22 окт. 2020
чт
22:00
Брага
3 : 0
АЕК
22.10.2020
22 окт. 2020
чт
22:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Брага
3
АЕК
0
был в запасе