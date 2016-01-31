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Материалы
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Лучшие тексты
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Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Джейк Форстер-Каски
№10
Полузащитник
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Команда
Ротерхэм
Гражданство
Англия
Дата рождения
25 апр. 1994 (26) лет
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
Сезон:
2015/2016
2014/2015
31.01.2016
31 янв. 2016
вс
19:00
Милтон Кинс Донс
1 : 5
Челси
31.01.2016
31 янв. 2016
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Милтон Кинс Донс
1
Челси
5
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала
19.01.2016
19 янв. 2016
вт
22:45
Милтон Кинс Донс
3 : 0
Нортгемптон Таун
19.01.2016
19 янв. 2016
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Милтон Кинс Донс
3
Нортгемптон Таун
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала