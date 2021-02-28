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Олимпиада
Дейл Стивенс
№16
Полузащитник
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Команда
Бернли
Гражданство
Англия
Дата рождения
12 дек. 1989 (31) год
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
Тоттенхэм
-:-
Бернли
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Тоттенхэм
-
Бернли
-
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
18:00
Кристал Пэлас
0 : 3
Бернли
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Кристал Пэлас
0
Бернли
3
был в запасе
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
18:00
Бернли
1 : 1
Брайтон & Хов
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Бернли
1
Брайтон & Хов
1
был в запасе
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
21:00
Бернли
0 : 2
Манчестер Сити
83'
83'
83'
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
21:00
минуты: 71' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Бернли
0
Манчестер Сити
2
минуты: 71' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
15:00
Челси
2 : 0
Бернли
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
15:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Челси
2
Бернли
0
был в запасе
27.01.2021
27 янв. 2021
ср
21:00
Бернли
3 : 2
Астон Вилла
27.01.2021
27 янв. 2021
ср
21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Бернли
3
Астон Вилла
2
был в запасе
21.01.2021
21 янв. 2021
чт
23:00
Ливерпуль
0 : 1
Бернли
21.01.2021
21 янв. 2021
чт
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Ливерпуль
0
Бернли
1
был в запасе
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
18:00
Вест Хэм
1 : 0
Бернли
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Вест Хэм
1
Бернли
0
был в запасе
12.01.2021
12 янв. 2021
вт
23:15
Бернли
0 : 1
Манчестер Юнайтед
12.01.2021
12 янв. 2021
вт
23:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Бернли
0
Манчестер Юнайтед
1
был в запасе
29.12.2020
29 дек. 2020
вт
21:00
Бернли
1 : 0
Шеффилд Юнайтед
29.12.2020
29 дек. 2020
вт
21:00
минуты: 79' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Бернли
1
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 79' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
27.12.2020
27 дек. 2020
вс
15:00
Лидс
1 : 0
Бернли
27.12.2020
27 дек. 2020
вс
15:00
минуты: 74' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Лидс
1
Бернли
0
минуты: 74' - 90' / Англия. Премьер-лига, 15 тур
21.12.2020
21 дек. 2020
пн
20:30
Бернли
2 : 1
Вулверхэмптон
21.12.2020
21 дек. 2020
пн
20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Бернли
2
Вулверхэмптон
1
был в запасе
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
18:00
Бернли
0 : 3
Челси
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 46'
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Бернли
0
Челси
3
минуты: 1' - 46' / Англия. Премьер-лига, 7 тур
26.10.2020
26 окт. 2020
пн
23:00
Бернли
0 : 1
Тоттенхэм
26.10.2020
26 окт. 2020
пн
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Бернли
0
Тоттенхэм
1
был в запасе
19.10.2020
19 окт. 2020
пн
19:30
Вест Бромвич
0 : 0
Бернли
19.10.2020
19 окт. 2020
пн
19:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Вест Бромвич
0
Бернли
0
был в запасе
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
22:00
Ньюкасл Юнайтед
3 : 1
Бернли
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 68'
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Ньюкасл Юнайтед
3
Бернли
1
минуты: 1' - 68' / Англия. Премьер-лига, 4 тур
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
22:00
Бернли
0 : 1
Саутгемптон
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Бернли
0
Саутгемптон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 3 тур
14.09.2020
14 сент. 2020
пн
22:15
Брайтон & Хов
1 : 3
Челси
14.09.2020
14 сент. 2020
пн
22:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Брайтон & Хов
1
Челси
3
был в запасе