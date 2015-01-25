Адам Чиксен
№3
Защитник
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Команда
Чарльтон
Гражданство
Англия
Дата рождения
27 сент. 1991 (29) лет
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
25.01.2015 25 янв. 2015 вс 19:00
Брайтон & Хов
2 : 3
Арсенал
25.01.2015 25 янв. 2015 вс 19:00
был в запасе
Англия. Кубок, 4 раунд
Брайтон & Хов
2
Арсенал
3
был в запасе