Рохан Инс
№31
Защитник
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
8 нояб. 1992 (28) лет
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 18:00
Линкольн
3 : 1
Брайтон & Хов
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/16 финала
Линкольн
3
Брайтон & Хов
1
был в запасе
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 18:00
Брайтон & Хов
2 : 0
Милтон Кинс Донс
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Брайтон & Хов
2
Милтон Кинс Донс
0
был в запасе