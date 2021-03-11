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Олимпиада
Давиде Калабрия
№2
Защитник
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Команда
Милан
Гражданство
Италия
Дата рождения
6 дек. 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
лига наций. лига а
лига европы квалификация
Сезон:
2020/2021
2017/2018
11.03.2021
11 марта 2021
чт
20:55
Манчестер Юнайтед
1 : 1
Милан
11.03.2021
11 марта 2021
чт
20:55
минуты: 1' - 74'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Манчестер Юнайтед
1
Милан
1
минуты: 1' - 74' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
25.02.2021
25 февр. 2021
чт
23:00
Милан
1 : 1
Црвена Звезда
25.02.2021
25 февр. 2021
чт
23:00
минуты: 1' - 66'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Милан
1
Црвена Звезда
1
минуты: 1' - 66' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
18.02.2021
18 февр. 2021
чт
20:55
Црвена Звезда
2 : 2
Милан
18.02.2021
18 февр. 2021
чт
20:55
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Црвена Звезда
2
Милан
2
был в запасе