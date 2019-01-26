Лайам Троттер
№17
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
24 авг. 1988 (32) года
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.01.2019 26 янв. 2019 сб 22:45
Уимблдон
4 : 2
Вест Хэм
26.01.2019 26 янв. 2019 сб 22:45
был в запасе
Англия. Кубок, 1/16 финала
Уимблдон
4
Вест Хэм
2
был в запасе
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 18:00
Флитвуд
2 : 3
Уимблдон
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Флитвуд
2
Уимблдон
3
был в запасе