Оливер МакБарни
№19
Нападающий
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Команда
Шеффилд Юнайтед
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
4 июня 1996 (24) года
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 21:00
Шеффилд Юнайтед
-:-
Арсенал
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Шеффилд Юнайтед
-
Арсенал
-
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 17:00
Лидс
2 : 1
Шеффилд Юнайтед
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 17:00
минуты: 1' - 77'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Лидс
2
Шеффилд Юнайтед
1
минуты: 1' - 77' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 17:00
Лестер Сити
5 : 0
Шеффилд Юнайтед
14.03.2021 14 марта 2021 вс 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Лестер Сити
5
Шеффилд Юнайтед
0
был в запасе
06.03.2021 06 марта 2021 сб 18:00
Шеффилд Юнайтед
0 : 2
Саутгемптон
90'
90'
90'
06.03.2021 06 марта 2021 сб 18:00
минуты: 46' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Шеффилд Юнайтед
0
Саутгемптон
2
минуты: 46' - 90' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
03.03.2021 03 марта 2021 ср 21:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
Астон Вилла
03.03.2021 03 марта 2021 ср 21:00
минуты: 89' - 90'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Шеффилд Юнайтед
1
Астон Вилла
0
минуты: 89' - 90' / Англия. Премьер-лига, 29 тур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 22:15
Шеффилд Юнайтед
0 : 2
Ливерпуль
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 22:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Шеффилд Юнайтед
0
Ливерпуль
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 23:00
Фулхэм
1 : 0
Шеффилд Юнайтед
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Фулхэм
1
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
15.02.2021 15 февр. 2021 пн 21:00
Вест Хэм
3 : 0
Шеффилд Юнайтед
15.02.2021 15 февр. 2021 пн 21:00
минуты: 62' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Вест Хэм
3
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 62' - 90' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 22:15
Шеффилд Юнайтед
1 : 2
Челси
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 22:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Шеффилд Юнайтед
1
Челси
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
02.02.2021 02 февр. 2021 вт 21:00
Шеффилд Юнайтед
2 : 1
Вест Бромвич
02.02.2021 02 февр. 2021 вт 21:00
минуты: 46' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Шеффилд Юнайтед
2
Вест Бромвич
1
минуты: 46' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 18:00
Манчестер Сити
1 : 0
Шеффилд Юнайтед
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 18:00
минуты: 78' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Манчестер Сити
1
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 78' - 90' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
26.12.2020 26 дек. 2020 сб 23:00
Шеффилд Юнайтед
0 : 1
Эвертон
26.12.2020 26 дек. 2020 сб 23:00
минуты: 46' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Шеффилд Юнайтед
0
Эвертон
1
минуты: 46' - 90' / Англия. Премьер-лига, 15 тур
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 15:00
Саутгемптон
3 : 0
Шеффилд Юнайтед
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 15:00
минуты: 1' - 48'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Саутгемптон
3
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 1' - 48' / Англия. Премьер-лига, 12 тур
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 17:15
Шеффилд Юнайтед
1 : 2
Лестер Сити
26'
26'
26'
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 17:15
26'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Шеффилд Юнайтед
1
Лестер Сити
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 11 тур
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 23:00
Вест Бромвич
1 : 0
Шеффилд Юнайтед
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Вест Бромвич
1
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 10 тур
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 17:00
Шеффилд Юнайтед
0 : 1
Вест Хэм
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Шеффилд Юнайтед
0
Вест Хэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 9 тур
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 20:30
Челси
4 : 1
Шеффилд Юнайтед
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 20:30
минуты: 63' - 90'
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
4
Шеффилд Юнайтед
1
минуты: 63' - 90' / Англия. Премьер-лига, 8 тур
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 15:30
Шеффилд Юнайтед
0 : 1
Манчестер Сити
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Шеффилд Юнайтед
0
Манчестер Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 7 тур
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 22:00
Ливерпуль
2 : 1
Шеффилд Юнайтед
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ливерпуль
2
Шеффилд Юнайтед
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 6 тур
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 14:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
Фулхэм
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Шеффилд Юнайтед
1
Фулхэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 5 тур