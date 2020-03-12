Энди Халидэй
№16
Полузащитник
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Команда
Рейнджерс
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
11 окт. 1991 (29) лет
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.03.2020 12 марта 2020 чт 23:00
Рейнджерс
1 : 3
Байер
12.03.2020 12 марта 2020 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Рейнджерс
1
Байер
3
был в запасе
26.02.2020 26 февр. 2020 ср 20:00
Брага
0 : 1
Рейнджерс
26.02.2020 26 февр. 2020 ср 20:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Брага
0
Рейнджерс
1
был в запасе