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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Кристофер Рутис
№18
Защитник
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Команда
Брэдфорд Сити
Гражданство
Франция
Дата рождения
3 марта 1990 (31) год
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
Сезон:
2014/2015
24.01.2015
24 янв. 2015
сб
18:00
Челси
2 : 4
Брэдфорд Сити
24.01.2015
24 янв. 2015
сб
18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 4 раунд
Челси
2
Брэдфорд Сити
4
был в запасе