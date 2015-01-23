Райан Бёрд
№32
Нападающий
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Команда
Кембридж Юнайтед
Гражданство
Англия
Дата рождения
15 нояб. 1987 (33) года
Рост
193
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.01.2015 23 янв. 2015 пт 22:55
Кембридж Юнайтед
0 : 0
Манчестер Юнайтед
23.01.2015 23 янв. 2015 пт 22:55
был в запасе
Англия. Кубок, 4 раунд
Кембридж Юнайтед
0
Манчестер Юнайтед
0
был в запасе