Уилл Норрис
№25
Вратарь
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Команда
Бернли
Гражданство
Англия
Дата рождения
12 авг. 1993 (27) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 18:00
Бернли
1(4) : 1(3)
Милтон Кинс Донс
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Бернли
1(4)
Милтон Кинс Донс
1(3)
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала