Харрисон Данк
№11
Полузащитник
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Команда
Кембридж Юнайтед
Гражданство
Англия
Дата рождения
25 окт. 1990 (30) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.01.2015 23 янв. 2015 пт 22:55
Кембридж Юнайтед
0 : 0
Манчестер Юнайтед
23.01.2015 23 янв. 2015 пт 22:55
минуты: 53' - 90'
Англия. Кубок, 4 раунд
Кембридж Юнайтед
0
Манчестер Юнайтед
0
минуты: 53' - 90' / Англия. Кубок, 4 раунд