Лиам Хьюз
№21
Полузащитник
Подписаться
Команда
Инвернесс
Гражданство
Англия
Дата рождения
10 авг. 1992 (28) лет
Рост
192
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.01.2015 23 янв. 2015 пт 22:55
Кембридж Юнайтед
0 : 0
Манчестер Юнайтед
23.01.2015 23 янв. 2015 пт 22:55
минуты: 1' - 77'
Англия. Кубок, 4 раунд
Кембридж Юнайтед
0
Манчестер Юнайтед
0
минуты: 1' - 77' / Англия. Кубок, 4 раунд