Амбруаз Ойонго
№3
Защитник
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Команда
Краснодар
Гражданство
Камерун
Дата рождения
22 июня 1991 (29) лет
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 19:00
Монпелье
1 : 2
Ланс
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Монпелье
1
Ланс
2
был в запасе
22.01.2021 22 янв. 2021 пт 23:00
ПСЖ
4 : 0
Монпелье
22.01.2021 22 янв. 2021 пт 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
ПСЖ
4
Монпелье
0
был в запасе
15.01.2021 15 янв. 2021 пт 23:00
Монпелье
2 : 3
Монако
15.01.2021 15 янв. 2021 пт 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Монпелье
2
Монако
3
был в запасе
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
Монпелье
1 : 1
Нант
6'
6'
6'
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
6'
минуты: 1' - 64'
Франция. Лига 1, 19 тур
Монпелье
1
Нант
1
минуты: 1' - 64' / Франция. Лига 1, 19 тур
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 23:00
Марсель
3 : 1
Монпелье
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Марсель
3
Монпелье
1
был в запасе
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 23:00
Монпелье
2 : 3
Лилль
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 23:00
минуты: 78' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Монпелье
2
Лилль
3
минуты: 78' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 15:00
Брест
2 : 2
Монпелье
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 15:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Брест
2
Монпелье
2
был в запасе
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 23:00
Ланс
2 : 3
Монпелье
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Ланс
2
Монпелье
3
был в запасе
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 23:00
Монпелье
1 : 3
ПСЖ
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 23:00
минуты: 74' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Монпелье
1
ПСЖ
3
минуты: 74' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 17:00
Лорьян
0 : 1
Монпелье
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 17:00
минуты: 68' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Лорьян
0
Монпелье
1
минуты: 68' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 19:00
Бордо
0 : 2
Монпелье
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Бордо
0
Монпелье
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 15:00
Сент-Этьен
0 : 1
Монпелье
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Сент-Этьен
0
Монпелье
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 9 тур
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 17:00
Монпелье
0 : 4
Реймс
55'
55'
55'
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Монпелье
0
Реймс
4
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 8 тур
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 16:00
Монако
1 : 1
Монпелье
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Монако
1
Монпелье
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 7 тур
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 14:00
Монпелье
0 : 1
Ним
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 14:00
минуты: 75' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Монпелье
0
Ним
1
минуты: 75' - 90' / Франция. Лига 1, 6 тур
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 16:00
Дижон
2 : 2
Монпелье
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 16:00
минуты: 83' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Дижон
2
Монпелье
2
минуты: 83' - 90' / Франция. Лига 1, 5 тур
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 16:00
Монпелье
4 : 1
Анжер
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 16:00
минуты: 68' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Монпелье
4
Анжер
1
минуты: 68' - 90' / Франция. Лига 1, 4 тур
15.09.2020 15 сент. 2020 вт 22:00
Монпелье
2 : 1
Лион
15.09.2020 15 сент. 2020 вт 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Монпелье
2
Лион
1
был в запасе
12.09.2020 12 сент. 2020 сб 18:00
Монпелье
3 : 1
Ницца
12.09.2020 12 сент. 2020 сб 18:00
минуты: 84' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Монпелье
3
Ницца
1
минуты: 84' - 90' / Франция. Лига 1, 3 тур
29.08.2020 29 авг. 2020 сб 18:00
Ренн
2 : 1
Монпелье
29.08.2020 29 авг. 2020 сб 18:00
минуты: 62' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Ренн
2
Монпелье
1
минуты: 62' - 90' / Франция. Лига 1, 2 тур