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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
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ЧГК
Теннис
Олимпиада
Абдулайе Диаби
№23
Нападающий
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Команда
Спортинг
Гражданство
Мали
Дата рождения
21 мая 1991 (29) лет
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2015/2016
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
23:00
Вулверхэмптон
4 : 0
Бешикташ
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Вулверхэмптон
4
Бешикташ
0
был в запасе
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
20:55
Бешикташ
2 : 1
Слован
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Бешикташ
2
Слован
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
22:00
Слован
4 : 2
Бешикташ
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Слован
4
Бешикташ
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур