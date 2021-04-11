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Материалы
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Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Ассане Диуссе
№8
Полузащитник
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Команда
Сент-Этьен
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
20 сент. 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
лига европы групповой этап
италия. серия а
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
Сент-Этьен
-:-
Бордо
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Сент-Этьен
-
Бордо
-
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
16:00
Сент-Этьен
2 : 0
Лорьян
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
16:00
минуты: 90' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Сент-Этьен
2
Лорьян
0
минуты: 90' - 90' / Франция. Лига 1, 2 тур