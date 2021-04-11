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Олимпиада
Рожер Ассале
№15
Полузащитник
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Команда
Дижон
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
13 нояб. 1993 (27) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
испания. примера
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2020/2021
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
18:05
Монако
-:-
Дижон
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
18:05
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Монако
-
Дижон
-
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:00
Дижон
0 : 1
Реймс
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 58'
Франция. Лига 1, 30 тур
Дижон
0
Реймс
1
минуты: 1' - 58' / Франция. Лига 1, 30 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
Дижон
1 : 3
Бордо
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 70'
Франция. Лига 1, 29 тур
Дижон
1
Бордо
3
минуты: 1' - 70' / Франция. Лига 1, 29 тур
03.03.2021
03 марта 2021
ср
21:00
Брест
3 : 1
Дижон
29'
29'
29'
03.03.2021
03 марта 2021
ср
21:00
29'
минуты: 1' - 78'
Франция. Лига 1, 28 тур
Брест
3
Дижон
1
минуты: 1' - 78' / Франция. Лига 1, 28 тур
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
19:00
Дижон
0 : 4
ПСЖ
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
19:00
минуты: 61' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Дижон
0
ПСЖ
4
минуты: 61' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
19:00
Лилль
1 : 0
Дижон
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
19:00
минуты: 1' - 25'
Франция. Лига 1, 22 тур
Лилль
1
Дижон
0
минуты: 1' - 25' / Франция. Лига 1, 22 тур
27.01.2021
27 янв. 2021
ср
23:00
Лорьян
3 : 2
Дижон
27.01.2021
27 янв. 2021
ср
23:00
минуты: 72' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Лорьян
3
Дижон
2
минуты: 72' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:00
Дижон
1 : 1
Страсбур
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 59' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Дижон
1
Страсбур
1
минуты: 59' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
17:00
Дижон
0 : 0
Сент-Этьен
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Дижон
0
Сент-Этьен
0
был в запасе
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
19:00
Ницца
1 : 3
Дижон
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
19:00
минуты: 66' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
1
Дижон
3
минуты: 66' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
17:00
Дижон
0 : 1
Ланс
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 62'
Франция. Лига 1, 11 тур
Дижон
0
Ланс
1
минуты: 1' - 62' / Франция. Лига 1, 11 тур
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
17:00
Метц
1 : 1
Дижон
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 63'
Франция. Лига 1, 10 тур
Метц
1
Дижон
1
минуты: 1' - 63' / Франция. Лига 1, 10 тур
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
17:00
Дижон
0 : 0
Лорьян
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 58'
Франция. Лига 1, 9 тур
Дижон
0
Лорьян
0
минуты: 1' - 58' / Франция. Лига 1, 9 тур
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
16:00
Бордо
3 : 0
Дижон
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
16:00
минуты: 1' - 59'
Франция. Лига 1, 6 тур
Бордо
3
Дижон
0
минуты: 1' - 59' / Франция. Лига 1, 6 тур
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
16:00
Дижон
2 : 2
Монпелье
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Дижон
2
Монпелье
2
был в запасе
13.09.2020
13 сент. 2020
вс
16:00
Дижон
0 : 2
Брест
57'
57'
57'
13.09.2020
13 сент. 2020
вс
16:00
минуты: 46' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Дижон
0
Брест
2
минуты: 46' - 90' / Франция. Лига 1, 3 тур