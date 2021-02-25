Бонгани Зунгу
№15
Полузащитник
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Команда
Рейнджерс
Гражданство
ЮАР
Дата рождения
9 окт. 1992 (28) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.02.2021 25 февр. 2021 чт 20:55
Рейнджерс
5 : 2
Антверпен
25.02.2021 25 февр. 2021 чт 20:55
минуты: 82' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Рейнджерс
5
Антверпен
2
минуты: 82' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала