Папи Джилободжи
№3
Защитник
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Команда
Генгам
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
1 дек. 1988 (32) года
Рост
192
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 16:00
Ницца
3 : 0
Генгам
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Ницца
3
Генгам
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 34 тур
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 18:00
Генгам
1 : 3
Марсель
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Генгам
1
Марсель
3
был в запасе
13.04.2019 13 апр. 2019 сб 21:00
Страсбур
3 : 3
Генгам
13.04.2019 13 апр. 2019 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Страсбур
3
Генгам
3
был в запасе
06.04.2019 06 апр. 2019 сб 21:00
Генгам
1 : 1
Монако
88'
88'
88'
06.04.2019 06 апр. 2019 сб 21:00
минуты: 82' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Генгам
1
Монако
1
минуты: 82' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
03.04.2019 03 апр. 2019 ср 20:00
Монпелье
2 : 0
Генгам
03.04.2019 03 апр. 2019 ср 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Монпелье
2
Генгам
0
был в запасе
16.03.2019 16 марта 2019 сб 22:00
Генгам
1 : 0
Дижон
16.03.2019 16 марта 2019 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Генгам
1
Дижон
0
был в запасе
10.03.2019 10 марта 2019 вс 17:00
Тулуза
1 : 0
Генгам
10.03.2019 10 марта 2019 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Тулуза
1
Генгам
0
был в запасе
26.01.2019 26 янв. 2019 сб 22:00
Генгам
0 : 1
Реймс
59'
59'
59'
26.01.2019 26 янв. 2019 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Генгам
0
Реймс
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур