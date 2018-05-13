Нуну Роша
№5
Полузащитник
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Команда
Университатя
Гражданство
Кабо-Верде
Дата рождения
25 марта 1992 (29) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.05.2018 13 мая 2018 вс 14:00
Уфа
5 : 0
Тосно
29'
29'
29'
13.05.2018 13 мая 2018 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5
Тосно
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 30 тур
05.05.2018 05 мая 2018 сб 14:00
Тосно
1 : 2
Динамо
05.05.2018 05 мая 2018 сб 14:00
минуты: 1' - 65'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1
Динамо
2
минуты: 1' - 65' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 19:00
Ростов
2 : 0
Тосно
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2
Тосно
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
22.04.2018 22 апр. 2018 вс 16:30
Тосно
0 : 2
Амкар
22.04.2018 22 апр. 2018 вс 16:30
минуты: 1' - 82'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тосно
0
Амкар
2
минуты: 1' - 82' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
13.04.2018 13 апр. 2018 пт 19:30
Ахмат
1 : 0
Тосно
13.04.2018 13 апр. 2018 пт 19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Ахмат
1
Тосно
0
был в запасе
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 14:00
Тосно
2 : 2
Урал
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Тосно
2
Урал
2
был в запасе
31.03.2018 31 марта 2018 сб 19:00
Спартак
2 : 1
Тосно
31.03.2018 31 марта 2018 сб 19:00
минуты: 1' - 29'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Спартак
2
Тосно
1
минуты: 1' - 29' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
17.03.2018 17 марта 2018 сб 19:00
Анжи
2 : 0
Тосно
17.03.2018 17 марта 2018 сб 19:00
минуты: 73' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Анжи
2
Тосно
0
минуты: 73' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
10.03.2018 10 марта 2018 сб 19:00
Тосно
0 : 1
Рубин
10.03.2018 10 марта 2018 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Тосно
0
Рубин
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
04.03.2018 04 марта 2018 вс 11:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Тосно
04.03.2018 04 марта 2018 вс 11:00
минуты: 1' - 88'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
СКА-Хабаровск
0
Тосно
1
минуты: 1' - 88' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
11.12.2017 11 дек. 2017 пн 19:30
Тосно
1 : 3
Локомотив
11.12.2017 11 дек. 2017 пн 19:30
минуты: 58' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Тосно
1
Локомотив
3
минуты: 58' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
01.12.2017 01 дек. 2017 пт 19:30
ЦСКА
6 : 0
Тосно
01.12.2017 01 дек. 2017 пт 19:30
минуты: 75' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
ЦСКА
6
Тосно
0
минуты: 75' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
25.11.2017 25 нояб. 2017 сб 16:30
Тосно
3 : 2
Арсенал
25.11.2017 25 нояб. 2017 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Тосно
3
Арсенал
2
был в запасе
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 19:00
Зенит
5 : 0
Тосно
39'
39'
39'
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 19:00
минуты: 1' - 55'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
5
Тосно
0
минуты: 1' - 55' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 16:30
Тосно
1 : 3
Краснодар
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 16:30
минуты: 72' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Тосно
1
Краснодар
3
минуты: 72' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
29.10.2017 29 окт. 2017 вс 14:00
Динамо
0 : 1
Тосно
29.10.2017 29 окт. 2017 вс 14:00
минуты: 55' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
0
Тосно
1
минуты: 55' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 14:00
Тосно
1 : 1
Ростов
34'
34'
34'
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Тосно
1
Ростов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
16.10.2017 16 окт. 2017 пн 17:30
Амкар
0 : 0
Тосно
16.10.2017 16 окт. 2017 пн 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Амкар
0
Тосно
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 14:00
Тосно
1 : 0
Ахмат
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Тосно
1
Ахмат
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 14:00
Урал
3 : 1
Тосно
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Урал
3
Тосно
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур