Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Ивица Олич
Александр Соболев
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Лука Модрич
Артем Дзюба
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Александр Головин
Алексей Миранчук
Россия
Словакия
Германия
Косово
Нидерланды
США
Мальта
Исландия
Франция
Бельгия
Белоруссия
Краснодар
Зенит
Спартак
Ливерпуль
Тамбов
Манчестер Сити
Локомотив
Бавария
ЦСКА
Манчестер Юнайтед
Реал
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Одаир Фортеш
№7
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Кабо-Верде
Дата рождения
31 марта 1987 (34) года
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2015/2016
05.03.2016
05 марта 2016
сб
22:00
Лилль
2 : 0
Реймс
05.03.2016
05 марта 2016
сб
22:00
минуты: 80' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Лилль
2
Реймс
0
минуты: 80' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
27.02.2016
27 февр. 2016
сб
22:00
Реймс
4 : 1
Бордо
27.02.2016
27 февр. 2016
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Реймс
4
Бордо
1
был в запасе
13.02.2016
13 февр. 2016
сб
22:00
Реймс
0 : 1
Бастия
13.02.2016
13 февр. 2016
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Реймс
0
Бастия
1
был в запасе
06.02.2016
06 февр. 2016
сб
22:00
Кан
0 : 2
Реймс
06.02.2016
06 февр. 2016
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Кан
0
Реймс
2
был в запасе
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
19:00
Реймс
1 : 1
Сент-Этьен
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
19:00
минуты: 64' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Реймс
1
Сент-Этьен
1
минуты: 64' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
16.01.2016
16 янв. 2016
сб
22:00
Газелек
2 : 2
Реймс
16.01.2016
16 янв. 2016
сб
22:00
минуты: 85' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Газелек
2
Реймс
2
минуты: 85' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
09.01.2016
09 янв. 2016
сб
22:00
Реймс
1 : 3
Тулуза
09.01.2016
09 янв. 2016
сб
22:00
минуты: 71' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Реймс
1
Тулуза
3
минуты: 71' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
19.12.2015
19 дек. 2015
сб
22:00
Бастия
2 : 0
Реймс
19.12.2015
19 дек. 2015
сб
22:00
минуты: 58' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Бастия
2
Реймс
0
минуты: 58' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
12.12.2015
12 дек. 2015
сб
18:00
Реймс
1 : 1
Ницца
12.12.2015
12 дек. 2015
сб
18:00
минуты: 66' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Реймс
1
Ницца
1
минуты: 66' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
05.12.2015
05 дек. 2015
сб
22:00
Реймс
1 : 1
Труа
05.12.2015
05 дек. 2015
сб
22:00
минуты: 1' - 46'
Франция. Лига 1, 17 тур
Реймс
1
Труа
1
минуты: 1' - 46' / Франция. Лига 1, 17 тур
02.12.2015
02 дек. 2015
ср
21:00
Генгам
1 : 2
Реймс
02.12.2015
02 дек. 2015
ср
21:00
минуты: 1' - 68'
Франция. Лига 1, 16 тур
Генгам
1
Реймс
2
минуты: 1' - 68' / Франция. Лига 1, 16 тур
28.11.2015
28 нояб. 2015
сб
22:00
Реймс
2 : 2
Ренн
28.11.2015
28 нояб. 2015
сб
22:00
минуты: 63' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Реймс
2
Ренн
2
минуты: 63' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
22:00
Монпелье
3 : 1
Реймс
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
22:00
минуты: 73' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Монпелье
3
Реймс
1
минуты: 73' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
07.11.2015
07 нояб. 2015
сб
22:00
Реймс
1 : 2
Газелек
07.11.2015
07 нояб. 2015
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Реймс
1
Газелек
2
был в запасе
31.10.2015
31 окт. 2015
сб
19:00
Сент-Этьен
3 : 0
Реймс
31.10.2015
31 окт. 2015
сб
19:00
минуты: 81' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Сент-Этьен
3
Реймс
0
минуты: 81' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
16:00
Реймс
0 : 1
Монако
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
16:00
минуты: 77' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Реймс
0
Монако
1
минуты: 77' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
21:00
Реймс
0 : 1
Кан
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
21:00
минуты: 1' - 82'
Франция. Лига 1, 10 тур
Реймс
0
Кан
1
минуты: 1' - 82' / Франция. Лига 1, 10 тур
03.10.2015
03 окт. 2015
сб
18:30
Лион
1 : 0
Реймс
03.10.2015
03 окт. 2015
сб
18:30
был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
1
Реймс
0
был в запасе
25.09.2015
25 сент. 2015
пт
21:30
Реймс
1 : 0
Лилль
25.09.2015
25 сент. 2015
пт
21:30
минуты: 70' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Реймс
1
Лилль
0
минуты: 70' - 90' / Франция. Лига 1, 8 тур
22.09.2015
22 сент. 2015
вт
20:00
Анжер
0 : 0
Реймс
22.09.2015
22 сент. 2015
вт
20:00
минуты: 1' - 61'
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
0
Реймс
0
минуты: 1' - 61' / Франция. Лига 1, 7 тур