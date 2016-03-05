Одаир Фортеш
№7
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Кабо-Верде
Дата рождения
31 марта 1987 (34) года
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
05.03.2016 05 марта 2016 сб 22:00
Лилль
2 : 0
Реймс
05.03.2016 05 марта 2016 сб 22:00
минуты: 80' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Лилль
2
Реймс
0
минуты: 80' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
27.02.2016 27 февр. 2016 сб 22:00
Реймс
4 : 1
Бордо
27.02.2016 27 февр. 2016 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Реймс
4
Бордо
1
был в запасе
13.02.2016 13 февр. 2016 сб 22:00
Реймс
0 : 1
Бастия
13.02.2016 13 февр. 2016 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Реймс
0
Бастия
1
был в запасе
06.02.2016 06 февр. 2016 сб 22:00
Кан
0 : 2
Реймс
06.02.2016 06 февр. 2016 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Кан
0
Реймс
2
был в запасе
24.01.2016 24 янв. 2016 вс 19:00
Реймс
1 : 1
Сент-Этьен
24.01.2016 24 янв. 2016 вс 19:00
минуты: 64' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Реймс
1
Сент-Этьен
1
минуты: 64' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
16.01.2016 16 янв. 2016 сб 22:00
Газелек
2 : 2
Реймс
16.01.2016 16 янв. 2016 сб 22:00
минуты: 85' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Газелек
2
Реймс
2
минуты: 85' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
09.01.2016 09 янв. 2016 сб 22:00
Реймс
1 : 3
Тулуза
09.01.2016 09 янв. 2016 сб 22:00
минуты: 71' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Реймс
1
Тулуза
3
минуты: 71' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
19.12.2015 19 дек. 2015 сб 22:00
Бастия
2 : 0
Реймс
19.12.2015 19 дек. 2015 сб 22:00
минуты: 58' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Бастия
2
Реймс
0
минуты: 58' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
12.12.2015 12 дек. 2015 сб 18:00
Реймс
1 : 1
Ницца
12.12.2015 12 дек. 2015 сб 18:00
минуты: 66' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Реймс
1
Ницца
1
минуты: 66' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
05.12.2015 05 дек. 2015 сб 22:00
Реймс
1 : 1
Труа
05.12.2015 05 дек. 2015 сб 22:00
минуты: 1' - 46'
Франция. Лига 1, 17 тур
Реймс
1
Труа
1
минуты: 1' - 46' / Франция. Лига 1, 17 тур
02.12.2015 02 дек. 2015 ср 21:00
Генгам
1 : 2
Реймс
02.12.2015 02 дек. 2015 ср 21:00
минуты: 1' - 68'
Франция. Лига 1, 16 тур
Генгам
1
Реймс
2
минуты: 1' - 68' / Франция. Лига 1, 16 тур
28.11.2015 28 нояб. 2015 сб 22:00
Реймс
2 : 2
Ренн
28.11.2015 28 нояб. 2015 сб 22:00
минуты: 63' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Реймс
2
Ренн
2
минуты: 63' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 22:00
Монпелье
3 : 1
Реймс
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 22:00
минуты: 73' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Монпелье
3
Реймс
1
минуты: 73' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
07.11.2015 07 нояб. 2015 сб 22:00
Реймс
1 : 2
Газелек
07.11.2015 07 нояб. 2015 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Реймс
1
Газелек
2
был в запасе
31.10.2015 31 окт. 2015 сб 19:00
Сент-Этьен
3 : 0
Реймс
31.10.2015 31 окт. 2015 сб 19:00
минуты: 81' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Сент-Этьен
3
Реймс
0
минуты: 81' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 16:00
Реймс
0 : 1
Монако
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 16:00
минуты: 77' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Реймс
0
Монако
1
минуты: 77' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
17.10.2015 17 окт. 2015 сб 21:00
Реймс
0 : 1
Кан
17.10.2015 17 окт. 2015 сб 21:00
минуты: 1' - 82'
Франция. Лига 1, 10 тур
Реймс
0
Кан
1
минуты: 1' - 82' / Франция. Лига 1, 10 тур
03.10.2015 03 окт. 2015 сб 18:30
Лион
1 : 0
Реймс
03.10.2015 03 окт. 2015 сб 18:30
был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
1
Реймс
0
был в запасе
25.09.2015 25 сент. 2015 пт 21:30
Реймс
1 : 0
Лилль
25.09.2015 25 сент. 2015 пт 21:30
минуты: 70' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Реймс
1
Лилль
0
минуты: 70' - 90' / Франция. Лига 1, 8 тур
22.09.2015 22 сент. 2015 вт 20:00
Анжер
0 : 0
Реймс
22.09.2015 22 сент. 2015 вт 20:00
минуты: 1' - 61'
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
0
Реймс
0
минуты: 1' - 61' / Франция. Лига 1, 7 тур