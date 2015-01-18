Маттео Франкетти
№96
Защитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
3 мая 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.01.2015 18 янв. 2015 вс 17:00
Дженоа
3 : 3
Сассуоло
18.01.2015 18 янв. 2015 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Дженоа
3
Сассуоло
3
был в запасе