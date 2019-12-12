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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Медицина
Волейбол
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Олимпиада
Хенри Агбо Уче
№32
Полузащитник
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Команда
Райо Вальекано
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
4 дек. 1995 (25) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
испания. примера
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
23:00
Слован
2 : 4
Брага
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Слован
2
Брага
4
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
20:55
Брага
3 : 3
Вулверхэмптон
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Брага
3
Вулверхэмптон
3
был в запасе
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
19:55
Бешикташ
1 : 2
Брага
88'
88'
88'
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
19:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Бешикташ
1
Брага
2
был в запасе