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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Фирмин Мубеле
№19
Полузащитник
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Команда
Тулуза
Гражданство
ДР Конго
Дата рождения
17 апр. 1992 (28) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
франция. лига 1
франция. кубок
франция. лига 1 плей-офф за место в лиге 1
Сезон:
2019/2020
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
22:00
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Астана
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
22:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Манчестер Юнайтед
1
Астана
0
был в запасе