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Олимпиада
Жоанн Обьянг
№17
Защитник
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Команда
Труа
Гражданство
Габон
Дата рождения
5 июля 1993 (27) лет
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
франция. лига 1 плей-офф за место в лиге 1
Сезон:
2017/2018
19.05.2018
19 мая 2018
сб
22:00
Труа
0 : 3
Монако
19.05.2018
19 мая 2018
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 38 тур
Труа
0
Монако
3
был в запасе
12.05.2018
12 мая 2018
сб
22:00
Монпелье
1 : 1
Труа
12.05.2018
12 мая 2018
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Монпелье
1
Труа
1
был в запасе
06.05.2018
06 мая 2018
вс
17:30
Лион
3 : 0
Труа
06.05.2018
06 мая 2018
вс
17:30
был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Лион
3
Труа
0
был в запасе
28.04.2018
28 апр. 2018
сб
21:00
Труа
3 : 1
Кан
28.04.2018
28 апр. 2018
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Труа
3
Кан
1
был в запасе
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
18:00
Сент-Этьен
2 : 1
Труа
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Сент-Этьен
2
Труа
1
был в запасе
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
18:00
Труа
2 : 3
Марсель
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Труа
2
Марсель
3
был в запасе
20.02.2018
20 февр. 2018
вт
20:30
Труа
0 : 0
Дижон
20.02.2018
20 февр. 2018
вт
20:30
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Труа
0
Дижон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
11.02.2018
11 февр. 2018
вс
17:00
Страсбур
2 : 1
Труа
11.02.2018
11 февр. 2018
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Страсбур
2
Труа
1
был в запасе
20.01.2018
20 янв. 2018
сб
22:00
Труа
1 : 0
Лилль
20.01.2018
20 янв. 2018
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Труа
1
Лилль
0
был в запасе
20.12.2017
20 дек. 2017
ср
22:50
Марсель
3 : 1
Труа
20.12.2017
20 дек. 2017
ср
22:50
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Марсель
3
Труа
1
был в запасе
09.12.2017
09 дек. 2017
сб
22:00
Монако
3 : 2
Труа
09.12.2017
09 дек. 2017
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Монако
3
Труа
2
был в запасе
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
22:00
Дижон
3 : 1
Труа
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Дижон
3
Труа
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
22:00
Труа
3 : 0
Страсбур
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Труа
3
Страсбур
0
был в запасе
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
21:00
Кан
1 : 0
Труа
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Кан
1
Труа
0
был в запасе
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
18:00
Труа
0 : 5
Лион
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Труа
0
Лион
5
был в запасе
05.08.2017
05 авг. 2017
сб
21:00
Труа
1 : 1
Ренн
53'
53'
53'
05.08.2017
05 авг. 2017
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Труа
1
Ренн
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 1 тур