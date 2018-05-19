Жоанн Обьянг
№17
Защитник
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Команда
Труа
Гражданство
Габон
Дата рождения
5 июля 1993 (27) лет
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.05.2018 19 мая 2018 сб 22:00
Труа
0 : 3
Монако
19.05.2018 19 мая 2018 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 38 тур
Труа
0
Монако
3
был в запасе
12.05.2018 12 мая 2018 сб 22:00
Монпелье
1 : 1
Труа
12.05.2018 12 мая 2018 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Монпелье
1
Труа
1
был в запасе
06.05.2018 06 мая 2018 вс 17:30
Лион
3 : 0
Труа
06.05.2018 06 мая 2018 вс 17:30
был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Лион
3
Труа
0
был в запасе
28.04.2018 28 апр. 2018 сб 21:00
Труа
3 : 1
Кан
28.04.2018 28 апр. 2018 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Труа
3
Кан
1
был в запасе
22.04.2018 22 апр. 2018 вс 18:00
Сент-Этьен
2 : 1
Труа
22.04.2018 22 апр. 2018 вс 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Сент-Этьен
2
Труа
1
был в запасе
15.04.2018 15 апр. 2018 вс 18:00
Труа
2 : 3
Марсель
15.04.2018 15 апр. 2018 вс 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Труа
2
Марсель
3
был в запасе
20.02.2018 20 февр. 2018 вт 20:30
Труа
0 : 0
Дижон
20.02.2018 20 февр. 2018 вт 20:30
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Труа
0
Дижон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
11.02.2018 11 февр. 2018 вс 17:00
Страсбур
2 : 1
Труа
11.02.2018 11 февр. 2018 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Страсбур
2
Труа
1
был в запасе
20.01.2018 20 янв. 2018 сб 22:00
Труа
1 : 0
Лилль
20.01.2018 20 янв. 2018 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Труа
1
Лилль
0
был в запасе
20.12.2017 20 дек. 2017 ср 22:50
Марсель
3 : 1
Труа
20.12.2017 20 дек. 2017 ср 22:50
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Марсель
3
Труа
1
был в запасе
09.12.2017 09 дек. 2017 сб 22:00
Монако
3 : 2
Труа
09.12.2017 09 дек. 2017 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Монако
3
Труа
2
был в запасе
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 22:00
Дижон
3 : 1
Труа
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Дижон
3
Труа
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 22:00
Труа
3 : 0
Страсбур
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Труа
3
Страсбур
0
был в запасе
28.10.2017 28 окт. 2017 сб 21:00
Кан
1 : 0
Труа
28.10.2017 28 окт. 2017 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Кан
1
Труа
0
был в запасе
22.10.2017 22 окт. 2017 вс 18:00
Труа
0 : 5
Лион
22.10.2017 22 окт. 2017 вс 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Труа
0
Лион
5
был в запасе
05.08.2017 05 авг. 2017 сб 21:00
Труа
1 : 1
Ренн
53'
53'
53'
05.08.2017 05 авг. 2017 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Труа
1
Ренн
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 1 тур