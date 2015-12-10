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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
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Волейбол
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Олимпиада
Фрэнсис Лицинги
№20
Полузащитник
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Команда
Спарта
Гражданство
Конго
Дата рождения
9 окт. 1986 (34) года
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2015/2016
10.12.2015
10 дек. 2015
чт
23:05
АПОЭЛ
1 : 3
Спарта
10.12.2015
10 дек. 2015
чт
23:05
минуты: 85' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
АПОЭЛ
1
Спарта
3
минуты: 85' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
05.11.2015
05 нояб. 2015
чт
23:05
Спарта
1 : 1
Шальке-04
05.11.2015
05 нояб. 2015
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Спарта
1
Шальке-04
1
был в запасе
17.09.2015
17 сент. 2015
чт
22:00
Астерас
1 : 1
Спарта
17.09.2015
17 сент. 2015
чт
22:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Астерас
1
Спарта
1
был в запасе