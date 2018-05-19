Феребори Доре
№27
Нападающий
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Команда
Гражданство
Конго
Дата рождения
21 янв. 1989 (32) года
Рост
194
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
19.05.2018 19 мая 2018 сб 22:00
Дижон
2 : 1
Анжер
19.05.2018 19 мая 2018 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 38 тур
Дижон
2
Анжер
1
был в запасе
06.05.2018 06 мая 2018 вс 18:00
Метц
1 : 2
Анжер
06.05.2018 06 мая 2018 вс 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Метц
1
Анжер
2
был в запасе
21.04.2018 21 апр. 2018 сб 21:00
Тулуза
2 : 0
Анжер
21.04.2018 21 апр. 2018 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Тулуза
2
Анжер
0
был в запасе