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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Феребори Доре
№27
Нападающий
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Команда
Гражданство
Конго
Дата рождения
21 янв. 1989 (32) года
Рост
194
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
19.05.2018
19 мая 2018
сб
22:00
Дижон
2 : 1
Анжер
19.05.2018
19 мая 2018
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 38 тур
Дижон
2
Анжер
1
был в запасе
06.05.2018
06 мая 2018
вс
18:00
Метц
1 : 2
Анжер
06.05.2018
06 мая 2018
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Метц
1
Анжер
2
был в запасе
21.04.2018
21 апр. 2018
сб
21:00
Тулуза
2 : 0
Анжер
21.04.2018
21 апр. 2018
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Тулуза
2
Анжер
0
был в запасе