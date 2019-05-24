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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Олимпиада
Арнольд Бука
№25
Защитник
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Команда
Гражданство
Конго
Дата рождения
28 нояб. 1988 (32) года
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
24.05.2019
24 мая 2019
пт
22:05
Дижон
2 : 1
Тулуза
24.05.2019
24 мая 2019
пт
22:05
был в запасе
Франция. Лига 1, 38 тур
Дижон
2
Тулуза
1
был в запасе
19.04.2019
19 апр. 2019
пт
20:00
Дижон
3 : 2
Ренн
19.04.2019
19 апр. 2019
пт
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Дижон
3
Ренн
2
был в запасе
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
22:00
Дижон
2 : 0
Монако
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Дижон
2
Монако
0
был в запасе
20.01.2019
20 янв. 2019
вс
21:00
Бордо
1 : 0
Дижон
20.01.2019
20 янв. 2019
вс
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Бордо
1
Дижон
0
был в запасе
13.01.2019
13 янв. 2019
вс
19:00
Дижон
1 : 1
Монпелье
13.01.2019
13 янв. 2019
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Дижон
1
Монпелье
1
был в запасе