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Евро-2020
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Олимпиада
Маттиа Витале
№24
Полузащитник
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Команда
Фрозиноне
Гражданство
Италия
Дата рождения
1 окт. 1997 (23) года
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2015/2016
2014/2015
04.11.2018
04 нояб. 2018
вс
14:30
Лацио
4 : 1
СПАЛ
04.11.2018
04 нояб. 2018
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Лацио
4
СПАЛ
1
был в запасе
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
17:00
СПАЛ
0 : 3
Фрозиноне
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
СПАЛ
0
Фрозиноне
3
был в запасе
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
16:00
Рома
0 : 2
СПАЛ
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
0
СПАЛ
2
был в запасе
07.10.2018
07 окт. 2018
вс
21:30
СПАЛ
1 : 2
Интер
07.10.2018
07 окт. 2018
вс
21:30
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
СПАЛ
1
Интер
2
был в запасе