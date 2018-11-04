Маттиа Витале
№24
Полузащитник
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Команда
Фрозиноне
Гражданство
Италия
Дата рождения
1 окт. 1997 (23) года
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.11.2018 04 нояб. 2018 вс 14:30
Лацио
4 : 1
СПАЛ
04.11.2018 04 нояб. 2018 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Лацио
4
СПАЛ
1
был в запасе
28.10.2018 28 окт. 2018 вс 17:00
СПАЛ
0 : 3
Фрозиноне
28.10.2018 28 окт. 2018 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
СПАЛ
0
Фрозиноне
3
был в запасе
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 16:00
Рома
0 : 2
СПАЛ
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
0
СПАЛ
2
был в запасе
07.10.2018 07 окт. 2018 вс 21:30
СПАЛ
1 : 2
Интер
07.10.2018 07 окт. 2018 вс 21:30
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
СПАЛ
1
Интер
2
был в запасе