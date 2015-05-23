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Антонио Марин
№28
Защитник
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Команда
Альмерия
Гражданство
Испания
Дата рождения
17 июня 1996 (24) года
Рост
179
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2014/2015
23.05.2015
23 мая 2015
сб
19:30
Альмерия
2 : 3
Валенсия
23.05.2015
23 мая 2015
сб
19:30
был в запасе
Испания. Примера, 38 тур
Альмерия
2
Валенсия
3
был в запасе
10.05.2015
10 мая 2015
вс
20:00
Альмерия
1 : 2
Малага
10.05.2015
10 мая 2015
вс
20:00
минуты: 57' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Альмерия
1
Малага
2
минуты: 57' - 90' / Испания. Примера, 36 тур
29.04.2015
29 апр. 2015
ср
21:00
Реал
3 : 0
Альмерия
29.04.2015
29 апр. 2015
ср
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Реал
3
Альмерия
0
был в запасе
11.01.2015
11 янв. 2015
вс
14:00
Альмерия
0 : 2
Севилья
11.01.2015
11 янв. 2015
вс
14:00
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Альмерия
0
Севилья
2
был в запасе