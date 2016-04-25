Иван де Сантис
№97
Защитник
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Команда
Милан
Гражданство
Италия
Дата рождения
21 мая 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.04.2016 25 апр. 2016 пн 18:00
Верона
2 : 1
Милан
25.04.2016 25 апр. 2016 пн 18:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Верона
2
Милан
1
был в запасе