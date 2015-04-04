Фрэнки Сазерленд
№37
Полузащитник
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Команда
Куинз Парк Рейнджерс
Гражданство
Ирландия
Дата рождения
6 дек. 1993 (27) лет
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 17:00
Вест Бромвич
1 : 4
Куинз Парк Рейнджерс
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Вест Бромвич
1
Куинз Парк Рейнджерс
4
был в запасе