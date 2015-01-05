Джо МакДоннелл
№26
Вратарь
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Команда
Уимблдон
Гражданство
Англия
Дата рождения
30 нояб. 1994 (26) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
05.01.2015 05 янв. 2015 пн 22:55
Уимблдон
1 : 2
Ливерпуль
05.01.2015 05 янв. 2015 пн 22:55
был в запасе
Англия. Кубок, 3 раунд
Уимблдон
1
Ливерпуль
2
был в запасе