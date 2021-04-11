Берсант Целина
№9
Полузащитник
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Команда
Дижон
Гражданство
Косово
Дата рождения
9 сент. 1996 (24) года
Рост
162
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 18:05
Монако
-:-
Дижон
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 18:05
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Монако
-
Дижон
-
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 22:00
Марсель
2 : 0
Дижон
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 22:00
минуты: 1' - 80'
Франция. Лига 1, 31 тур
Марсель
2
Дижон
0
минуты: 1' - 80' / Франция. Лига 1, 31 тур
21.03.2021 21 марта 2021 вс 17:00
Дижон
0 : 1
Реймс
21.03.2021 21 марта 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Дижон
0
Реймс
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 30 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 17:00
Дижон
1 : 3
Бордо
14.03.2021 14 марта 2021 вс 17:00
минуты: 57' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Дижон
1
Бордо
3
минуты: 57' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
03.03.2021 03 марта 2021 ср 21:00
Брест
3 : 1
Дижон
03.03.2021 03 марта 2021 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Брест
3
Дижон
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 19:00
Дижон
0 : 4
ПСЖ
31'
31'
31'
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Дижон
0
ПСЖ
4
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 17:00
Ланс
2 : 1
Дижон
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 46' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Ланс
2
Дижон
1
минуты: 46' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 17:00
Дижон
0 : 2
Ним
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 77'
Франция. Лига 1, 25 тур
Дижон
0
Ним
2
минуты: 1' - 77' / Франция. Лига 1, 25 тур
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 17:00
Монпелье
4 : 2
Дижон
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 64'
Франция. Лига 1, 24 тур
Монпелье
4
Дижон
2
минуты: 1' - 64' / Франция. Лига 1, 24 тур
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 23:00
Дижон
0 : 1
Лион
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 23:00
минуты: 59' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Дижон
0
Лион
1
минуты: 59' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 19:00
Лилль
1 : 0
Дижон
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 19:00
минуты: 1' - 81'
Франция. Лига 1, 22 тур
Лилль
1
Дижон
0
минуты: 1' - 81' / Франция. Лига 1, 22 тур
27.01.2021 27 янв. 2021 ср 23:00
Лорьян
3 : 2
Дижон
27.01.2021 27 янв. 2021 ср 23:00
минуты: 72' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Лорьян
3
Дижон
2
минуты: 72' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 17:00
Дижон
1 : 1
Страсбур
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 59'
Франция. Лига 1, 21 тур
Дижон
1
Страсбур
1
минуты: 1' - 59' / Франция. Лига 1, 21 тур
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
Дижон
0 : 0
Марсель
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Дижон
0
Марсель
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 23:00
Реймс
0 : 0
Дижон
42'
42'
42'
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Реймс
0
Дижон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 21:00
Ним
1 : 3
Дижон
90'
90'
90'
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Ним
1
Дижон
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:00
Дижон
0 : 1
Монако
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Дижон
0
Монако
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:00
Дижон
0 : 2
Лилль
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Дижон
0
Лилль
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 17:00
Нант
1 : 1
Дижон
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Нант
1
Дижон
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 17:00
Дижон
0 : 0
Сент-Этьен
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Дижон
0
Сент-Этьен
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур