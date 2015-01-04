Пол Корри
№17
Полузащитник
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Команда
Нортгемптон Таун
Гражданство
Ирландия
Дата рождения
3 февр. 1991 (30) лет
Рост
188
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
04.01.2015 04 янв. 2015 вс 18:00
Манчестер Сити
2 : 1
Шеффилд Уэнсдэй
04.01.2015 04 янв. 2015 вс 18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 3 раунд
Манчестер Сити
2
Шеффилд Уэнсдэй
1
был в запасе