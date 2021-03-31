Лайам Палмер
№2
Полузащитник
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Команда
Шеффилд Уэнсдэй
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
19 сент. 1991 (29) лет
Рост
188
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
Шотландия
4 : 0
Фарерские острова
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
минуты: 79' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Шотландия
4
Фарерские острова
0
минуты: 79' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
25.03.2021 25 марта 2021 чт 22:45
Шотландия
2 : 2
Австрия
25.03.2021 25 марта 2021 чт 22:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Шотландия
2
Австрия
2
был в запасе