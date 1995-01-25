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Олимпиада
Маркос Льоренте
№18
Нападающий
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Команда
Атлетико
Гражданство
Испания
Дата рождения
30 янв. 1995 (25) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига чемпионов групповой этап
лига наций. лига а
лига чемпионов плей-офф
испания. кубок
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2015/2016
2014/2015
12.01.2021
12 янв. 2021
вт
23:30
Атлетико
-:-
Севилья
12.01.2021
12 янв. 2021
вт
23:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Атлетико
-
Севилья
-
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
18:15
Алавес
1 : 2
Атлетико
41'
41'
41'
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
18:15
41'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Алавес
1
Атлетико
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
30.12.2020
30 дек. 2020
ср
21:15
Атлетико
1 : 0
Хетафе
30.12.2020
30 дек. 2020
ср
21:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Атлетико
1
Хетафе
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 16 тур
22.12.2020
22 дек. 2020
вт
21:45
Реал Сосьедад
0 : 2
Атлетико
74'
74'
74'
22.12.2020
22 дек. 2020
вт
21:45
74'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Реал Сосьедад
0
Атлетико
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 15 тур
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
16:00
Атлетико
3 : 1
Эльче
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Атлетико
3
Эльче
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
23:00
Реал
2 : 0
Атлетико
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2
Атлетико
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 13 тур
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
20:30
Атлетико
2 : 0
Вальядолид
72'
72'
72'
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
20:30
72'
минуты: 46' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
2
Вальядолид
0
минуты: 46' - 90' / Испания. Примера, 12 тур
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
18:15
Валенсия
0 : 1
Атлетико
76'
76'
76'
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
18:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Валенсия
0
Атлетико
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 11 тур
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
23:00
Атлетико
1 : 0
Барселона
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
23:00
минуты: 1' - 73'
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1
Барселона
0
минуты: 1' - 73' / Испания. Примера, 10 тур
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
23:00
Атлетико
4 : 0
Кадис
22'
22'
22'
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
23:00
22'
минуты: 1' - 55'
Испания. Примера, 9 тур
Атлетико
4
Кадис
0
минуты: 1' - 55' / Испания. Примера, 9 тур
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
20:30
Осасуна
1 : 3
Атлетико
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Осасуна
1
Атлетико
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 8 тур
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
22:00
Атлетико
2 : 0
Бетис
46'
46'
46'
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
22:00
46'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Атлетико
2
Бетис
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 7 тур
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
17:00
Сельта
0 : 2
Атлетико
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
17:00
минуты: 65' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Сельта
0
Атлетико
2
минуты: 65' - 90' / Испания. Примера, 6 тур
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
17:00
Атлетико
0 : 0
Вильярреал
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
17:00
минуты: 70' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Атлетико
0
Вильярреал
0
минуты: 70' - 90' / Испания. Примера, 5 тур
30.09.2020
30 сент. 2020
ср
20:00
Уэска
0 : 0
Атлетико
30.09.2020
30 сент. 2020
ср
20:00
минуты: 1' - 61'
Испания. Примера, 4 тур
Уэска
0
Атлетико
0
минуты: 1' - 61' / Испания. Примера, 4 тур
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
17:00
Атлетико
6 : 1
Гранада
72'
72'
72'
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
17:00
72'
минуты: 71' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Атлетико
6
Гранада
1
минуты: 71' - 90' / Испания. Примера, 3 тур