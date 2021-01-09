Олувасейи Ожо
№54
Полузащитник
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Команда
Кардифф
Гражданство
Англия
Дата рождения
19 июня 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 15:00
Ноттингем Форест
1 : 0
Кардифф
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 15:00
минуты: 78' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Ноттингем Форест
1
Кардифф
0
минуты: 78' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала