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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Олувасейи Ожо
№54
Полузащитник
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Команда
Кардифф
Гражданство
Англия
Дата рождения
19 июня 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
франция. лига 1
франция. кубок
англия. премьер-лига
Сезон:
2020/2021
2017/2018
2016/2017
2015/2016
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
15:00
Ноттингем Форест
1 : 0
Кардифф
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
15:00
минуты: 78' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Ноттингем Форест
1
Кардифф
0
минуты: 78' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала