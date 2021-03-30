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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Любомир Шатка
№37
Защитник
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Команда
Лех
Гражданство
Словакия
Дата рождения
2 дек. 1995 (25) лет
Рост
188
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к чм. европа
лига европы групповой этап
лига наций. лига в
лига наций. путь на евро-2020
лига европы квалификация
англия. премьер-лига
Сезон:
2021
30.03.2021
30 марта 2021
вт
21:45
Словакия
2 : 1
Россия
30.03.2021
30 марта 2021
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Словакия
2
Россия
1
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
27.03.2021
27 марта 2021
сб
22:45
Словакия
2 : 2
Мальта
27.03.2021
27 марта 2021
сб
22:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Словакия
2
Мальта
2
был в запасе