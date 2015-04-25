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Олимпиада
Рафаэль Гальвес
№33
Полузащитник
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Команда
Эльче
Гражданство
Испания
Дата рождения
20 мая 1993 (27) лет
Рост
190
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2014/2015
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
19:00
Атлетико
3 : 0
Эльче
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Атлетико
3
Эльче
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 33 тур
02.03.2015
02 марта 2015
пн
22:45
Сельта
1 : 1
Эльче
02.03.2015
02 марта 2015
пн
22:45
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Сельта
1
Эльче
1
был в запасе
22.02.2015
22 февр. 2015
вс
23:00
Эльче
0 : 2
Реал
22.02.2015
22 февр. 2015
вс
23:00
минуты: 74' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Эльче
0
Реал
2
минуты: 74' - 90' / Испания. Примера, 24 тур
16.02.2015
16 февр. 2015
пн
22:45
Эйбар
0 : 1
Эльче
16.02.2015
16 февр. 2015
пн
22:45
минуты: 90' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Эйбар
0
Эльче
1
минуты: 90' - 90' / Испания. Примера, 23 тур
18.01.2015
18 янв. 2015
вс
23:00
Эльче
1 : 0
Леванте
18.01.2015
18 янв. 2015
вс
23:00
минуты: 79' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Эльче
1
Леванте
0
минуты: 79' - 90' / Испания. Примера, 19 тур
21.12.2014
21 дек. 2014
вс
21:00
Эльче
1 : 2
Малага
21.12.2014
21 дек. 2014
вс
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Эльче
1
Малага
2
был в запасе