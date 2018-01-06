Марсело Дхало
№18
Защитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
8 окт. 1993 (27) лет
Рост
192
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 18:00
Фулхэм
0 : 1
Саутгемптон
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Фулхэм
0
Саутгемптон
1
был в запасе