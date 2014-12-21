Алессио Агрифольи
№3
Защитник
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Команда
Эмполи
Гражданство
Италия
Дата рождения
28 февр. 1996 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
21.12.2014 21 дек. 2014 вс 17:00
Фиорентина
1 : 1
Эмполи
21.12.2014 21 дек. 2014 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Фиорентина
1
Эмполи
1
был в запасе