Икер Эрнандес
№32
Нападающий
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Команда
Реал Сосьедад
Гражданство
Испания
Дата рождения
8 апр. 1994 (26) лет
Рост
181
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
29.08.2015 29 авг. 2015 сб 19:30
Реал Сосьедад
0 : 0
Спортинг
29.08.2015 29 авг. 2015 сб 19:30
был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Реал Сосьедад
0
Спортинг
0
был в запасе