Райан Сигер
№45
Нападающий
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Команда
Саутгемптон
Гражданство
Англия
Дата рождения
5 февр. 1996 (25) лет
Рост
176
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 18:00
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 1
Милтон Кинс Донс
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Куинз Парк Рейнджерс
0
Милтон Кинс Донс
1
был в запасе