Доминик Гейп
№46
Полузащитник
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Команда
Саутгемптон
Гражданство
Англия
Дата рождения
9 сент. 1994 (26) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
01.02.2015 01 февр. 2015 вс 19:00
Саутгемптон
0 : 1
Суонси
01.02.2015 01 февр. 2015 вс 19:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Саутгемптон
0
Суонси
1
был в запасе
20.12.2014 20 дек. 2014 сб 18:00
Саутгемптон
3 : 0
Эвертон
20.12.2014 20 дек. 2014 сб 18:00
минуты: 89' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Саутгемптон
3
Эвертон
0
минуты: 89' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 17 тур