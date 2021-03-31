Райан Фрейзер
№21
Полузащитник
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Команда
Ньюкасл Юнайтед
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
24 февр. 1994 (27) лет
Рост
163
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
Шотландия
4 : 0
Фарерские острова
70'
70'
70'
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
70'
минуты: 1' - 79'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Шотландия
4
Фарерские острова
0
минуты: 1' - 79' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
28.03.2021 28 марта 2021 вс 21:45
Израиль
1 : 1
Шотландия
56'
56'
56'
28.03.2021 28 марта 2021 вс 21:45
56'
минуты: 1' - 86'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Израиль
1
Шотландия
1
минуты: 1' - 86' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
25.03.2021 25 марта 2021 чт 22:45
Шотландия
2 : 2
Австрия
25.03.2021 25 марта 2021 чт 22:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Шотландия
2
Австрия
2
был в запасе